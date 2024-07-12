В Херсонской области сообщили о повреждении объектов инфраструктуры

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В подконтрольной ВСУ части Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

По состоянию на шесть утра 12 июля также повреждены газопровод и несколько предприятий, уточнил он.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Херсонская и Запорожская области, а также ДНР и ЛНР вошли в состав России по итогам проведенных референдумов осенью 2022 года. Украина и другие страны не признали их результатов.

В качестве условий для прекращения огня и начала мирных переговоров российский президент Владимир Путин назвал вывод войск с территории новых регионов. На Украине это предложение не приняли.