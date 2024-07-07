В Херсоне раздались взрывы

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В подконтрольном Украине городе Херсоне слышны взрывы, сообщают «Суспільне» и «24-й канал». Публикации появились около 10:50 мск.

Местные власти пока не комментировали эти сообщения. В Херсонской областной администрации предупредили о воздушной тревоге в 11:06 мск.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума, который прошел в регионе в сентябре 2022 года. Российская сторона контролирует левый берег Днепра. Правый берег реки и город Херсон контролирует Украина.