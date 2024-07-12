МИД заподозрил миссию ЕС в Армении в сборе данных о российских объектах

Михаил Галузин (Фото: Антон Новодережкин / ТАСС)

Запад может вести сбор разведданных о российских объектах, а также объектах других государств, граничащих с Арменией, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, комментируя работу миссии Евросоюза в Армении.

«Свои отчеты они направляют непосредственно в Брюссель и не делятся ими даже с армянской стороной. Есть все основания полагать, что западники ведут сбор разведданных в отношении российских объектов, а также всех соседних с Арменией государств», — цитирует замглавы «РИА Новости».

Галузин также подчеркнул, что Россия «негативно оценивает деятельность миссии ЕС в Армении». По его словам, задача Евросоюза — «попытаться закрепиться в регионе в ущерб интересам традиционных партнеров и соседей южнокавказских государств — России, Ирана, Турции».

Он отметил, что Россия не заметила «осязаемых результатов» работы наблюдателей из стран Евросоюза, «их присутствие не предотвратило периодические обострения на армяно-азербайджанской границе».

Евросоюз в феврале 2023 года направил наблюдательную миссию в Армению. В нее вошли 100 человек, 50 из которых — невооруженные гражданские наблюдатели. Срок их полномочий — два года.

Ее задача — «повышение доверия в приграничных районах Армении и создание условий, способствующих нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном».

В марте 2024 года в Кремле заявили, что эффективность миссии ЕС в Армении внушает сомнения, поскольку Азербайджан не признает ее. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это соглашение односторонним решением Еревана.

Это не первая такая миссия Евросоюза в стране, в предыдущий раз она была согласована 6 октября 2022 года. Она завершила работу 19 декабря — глава евродипломатии Жозеп Боррель тогда заявил, что она доказала свою эффективность.