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Шесть человек пострадали при столкновении двух автобусов в Архангельске

В Архангельске из-за лобового столкновения двух пассажирских автобусов пострадали шесть человек, сообщила пресс-служба областной Госавтоинспекции.

«По предварительным данным, ДТП произошло в районе 21:20 мск на Ленинградском проспекте в Архангельске. <...> Пострадали шесть человек. Работа на месте продолжается, все обстоятельства устанавливаются», — сказано в сообщении (цитата по ТАСС).

Столкновение произошло из-за выезда одного из водителей на полосу встречного движения. Два водителя и два кондуктора доставлены в больницу, еще двум пассажирам оказана разовая медицинская помощь. Второй автобус ехал без пассажиров.

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8 июля В ДТП с автобусом в Красноярском крае пострадали 17 человек. Авария произошла, когда водитель автобуса маршрутом из Красноярска в Шарыпово обгонял попутно двигавшийся КАМАЗ, столкнулся с ним и обе машины съехали в кювет. В прокуратуре заявили, что троих взрослых и одного ребенка доставили в больницу.

Теги
Автобус ДТП с автобусом ДТП Архангельск Госавтоинспекция
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