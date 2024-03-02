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Российские военные нанесли удары по базам боевиков в Сирии

ЦПВС: российские ВКС нанесли удары по базам боевиков в сирийском Идлибе

Воздушно-космические силы России нанесли удары по месту базирования боевиков в Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в стране контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, удары были нанесены 29 февраля в районе населенного пункта Касих в провинции Идлиб. «В результате боевики понесли значительный ущерб в материальных средствах и живой силе», — рассказал Кулить.

Он также сообщил о трех случаях нарушения Протоколов деконфликтации со стороны международной антитеррористической коалиции во главе с США. «В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано пять нарушений двумя парами штурмовиков А-10 «Thunderbolt» и одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1 °C «коалиции», — уточнил замглавы ЦПВС.

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В конце декабря 2023 года Кулить доложил об уничтожении российскими военными в Идлибе двух пунктов управления и складов боевиков, причастных к обстрелам военных. Удары наносили Воздушно-космические силы (ВКС) России, уточнил он.

Центр по примирению создали в Сирии в 2016 году для реализации механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня. Он находится на авиабазе Хмеймим, где размещена российская авиагруппа.

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