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Политика ,  
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В Киеве заметили слабое владение детьми украинским языком

Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь пожаловался на незнание украинского языка у детей и заявил о необходимости усилить контроль за образовательным процессом. Об этом он написал в Facebook (принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России).

Так Креминь ответил на результаты мониторинга украинского языка в образовательном процессе у школьников в 2023/2024 учебном году. 

По словам омбудсмена, школьники склонны к двуязычию и плохо владеют украинским языком из-за его недостаточного использования в интернете и сфере обслуживания.

«В сфере образования <...> есть нарушения, но больше всего их как раз в тех сферах, которыми больше всего пользуются родители, учителя и дети. Это сферы интернета и обслуживания. Ребенок за пределами школы пользуется услугами, посещает торговые заведения и точки общепита, видит засилье наружной рекламы и вывесок на негосударственном языке, слышит негосударственный дома. Чего же мы удивляемся, что наши школьники склонны к двуязычию, иногда недостаточно владея государственным?» — написал Креминь.

Он подчеркнул необходимость усилить контроль за соблюдением закона об украинском языке и заявил, что со следующего учебного года нужно усилить мониторинг через выездные проверки в учебных заведениях, активнее привлекать граждан к фиксации нарушений языкового законодательства, расширить сеть государственных языковых курсов и обеспечить эффективную реализацию местных языковых программ. Помимо этого Креминь предложил привлечь к открытию языковых курсов учебные заведения: школы, университеты и реформировать педагогическое образование для преодоления кадрового дефицита.

Зеленский подписал закон о статусе английского языка на Украине
Политика
Владимир Зеленский

В июне 2024 года президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о закреплении статуса английского как одного из языков международного общения в стране. Он определяет правила использования английского языка в работе органов государственной и местной власти, органов местного самоуправления, а также в областях образования, культуры, транспорта и здравоохранения.

Закон об исключительных правах украинского языка, который был принят в 2019 году, российский МИД называл «принудительной и фактически тотальной» украинизацией, а некоторые пункты документа — «прямым запретом» на использование русского языка в различных сферах общественной жизни. Президент Владимир Путин заявлял, что русских и русскоговорящих «просто выдавливают» с их исторических территорий.

Теги
украинский язык Украина омбудсмен Дети
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