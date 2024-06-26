Зеленский подписал закон о статусе английского языка на Украине

Владимир Зеленский (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о закреплении статуса английского как одного из языков международного общения в стране. Документ опубликован на сайте Верховной рады.

Закон определяет правила использования английского языка в работе органов государственной и местной власти, органов местного самоуправления, а также в областях образования, культуры, транспорта и здравоохранения. В частности, английским должны будут владеть главы администраций, офицеры, полицейские и прокуроры. Чиновников также обяжут сдать экзамены на знание языка.

Законопроект о статусе английского языка Минкультуры Украины начало разрабатывать в августе 2022 года, Зеленский внес его на рассмотрение в июне 2023 года.

Документ вызвал общественную критику из-за пункта, касающегося проката фильмов в кинотеатрах, сообщает портал Hromadske. Авторы инициативы предложили показывать англоязычные фильмы в кинотеатрах в оригинале с украинскими субтитрами: с 2025 года — половину всех фильмов, с 2026 года — три четверти, а с 2027 года — все.

Критики законопроекта отмечали, что это приведет к закрытию студий дубляжа и потере кинотеатрами аудитории. Петиция с требованием исключить эту часть из законопроекта собрала 25 тыс. подписей, документ приняли без пункта о прокате англоязычных фильмов без озвучки.