В Воронежской области объявили об угрозе атаки дронов

В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал губернатор и посоветовал жителям региона следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России.

Вечером 11 июля Гусев сообщил об уничтожении беспилотника самолетного типа в небе над Воронежской областью. Глава региона отметил, что, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

По данным Минобороны, попытка атаковать регион со стороны Вооруженных сил Украины была предпринята около 20:35 мск.