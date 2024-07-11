В Воронежской области объявили об угрозе атаки дронов
В Воронежской области объявлена опасность атаки БПЛА, сообщил глава региона Александр Гусев в своем телеграм-канале.
«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — написал губернатор и посоветовал жителям региона следить за оповещениями от правительства области или от МЧС России.
Вечером 11 июля Гусев сообщил об уничтожении беспилотника самолетного типа в небе над Воронежской областью. Глава региона отметил, что, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.
По данным Минобороны, попытка атаковать регион со стороны Вооруженных сил Украины была предпринята около 20:35 мск.