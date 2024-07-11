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Военная операция на Украине ,  
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Над Воронежской областью уничтожили беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Воронежской областью беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он отметил, что, по предварительной информации, разрушений и пострадавших нет.

«Исходя из оперативной обстановки опасность атаки беспилотных воздушных судов в регионе не объявлялась», — добавил губернатор.

Воронежский губернатор сообщил об уничтожении нескольких дронов
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Губернатор Воронежской области Александр Гусев

По данным Минобороны, попытка атаковать регион со стороны Вооруженных сил Украины была предпринята около 20:35 мск.

До этого беспилотник над областью сбивали в ночь на 10 июля.

После начала Россией военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам дронов.

Теги
Воронежская область беспилотники Александр Гусев
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