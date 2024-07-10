Минобороны: силы ПВО сбили два дрона над Воронежской и Белгородской областями

Над Воронежской и Белгородской областями сбили дроны

Фото: Роман Денисов / Global Look Press

В ночь на 10 июля средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два беспилотника над Белгородской и Воронежской областями, сообщает пресс-служба Минобороны.

Воронежский губернатор Александр Гусев уточнил, что в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также нет, добавил он.

Белгородские власти о последствиях атаки не сообщили. В Валуйском городском округе, расположенном на юге региона, с 6:48 мск действует опасность атаки беспилотников.

После начала Россией военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам дронов.

Накануне Минобороны отчиталось об уничтожении 38 беспилотников. Большинство из них — 21 аппарат — сбили над Ростовской областью. Под атаку также попали Курская, Астраханская, Белгородская и Воронежская области.