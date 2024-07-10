 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Воронежской и Белгородской областями сбили дроны

Минобороны: силы ПВО сбили два дрона над Воронежской и Белгородской областями
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Роман Денисов / Global Look Press
Фото: Роман Денисов / Global Look Press

В ночь на 10 июля средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили два беспилотника над Белгородской и Воронежской областями, сообщает пресс-служба Минобороны.

Воронежский губернатор Александр Гусев уточнил, что в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также нет, добавил он.

Белгородские власти о последствиях атаки не сообщили. В Валуйском городском округе, расположенном на юге региона, с 6:48 мск действует опасность атаки беспилотников.

В одном из округов Белгородской области объявили опасность атаки дронов
Политика
Фото:Антон Вергун / ТАСС

После начала Россией военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам дронов.

Накануне Минобороны отчиталось об уничтожении 38 беспилотников. Большинство из них — 21 аппарат — сбили над Ростовской областью. Под атаку также попали Курская, Астраханская, Белгородская и Воронежская области.

Теги
Воронежская область Белгородская область Минобороны беспилотники
Материалы по теме
В одном из округов Белгородской области объявили опасность атаки дронов
Политика
Глава Ахтубинского района сообщил о 20 сбитых украинских дронах
Политика
Астраханскую область второй раз за сутки атаковали дроны
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 95,34 (-0,32) Инвестиции, 09 июл, 17:22 Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 88 (-0,17) Инвестиции, 09 июл, 17:22
«Коммерсантъ» узнал об аресте новых активов по делу о рекордной взятке Политика, 09:04
Банки Ozon и «Яндекса» обогнали конкурентов из топ-50 по приросту вкладов Финансы, 09:00
Что будет с акциями «Яндекса» после возобновления торгов Pro, 08:58
Ельцин предупреждал Клинтона о «большой ошибке» в Европе Политика, 08:53
В Туве число госпитализированных после отравления в лагере выросло до 47 Общество, 08:43
Россиянина задержали в Японии по делу об обходе санкций Политика, 08:37
Столтенберг назвал реакцию Москвы сложностью в расширении НАТО Политика, 08:34
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Месси повторил 67-летний рекорд и вывел Аргентину в финал Кубка Америки Спорт, 08:20
Киев подал иск о национализации самолета и вагона-ресторана Медведчука Политика, 08:12
Без снижения комфорта: как экономить на командировках с нейросетями РБК и Millennium, 08:11
Москва, Самара и Пермь возглавили рейтинг городов по частоте покупок вина Вино, 08:05
Операторы столкнулись с проблемой оценки рисков для своей инфраструктуры Технологии и медиа, 08:00
Муфтий Башкирии увидел в запрете никабов нарушение прав мусульман Общество, 07:59
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:49