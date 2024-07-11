Шесть человек в Белгородской области получили ранения из-за атак дронов

Фото: Никита Попов / РБК

Украинские дроны атаковали Борисовский район и Грайворонский городской округ в Белгородской области, в общей сложности шесть человек получили различные ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Так, по его словам, в селе Березовка два человека получили ранения при атаке беспилотника на движущийся легковой автомобиль. «У одного мужчины минно-взрывная травма и контузия, у второго — закрытая черепно-мозговая травма, контузия, множественные осколочные ранения головы, туловища, лица, а также рук и ног. Состояние пострадавших медики оценивают как средней степени тяжести», — рассказал губернатор.

В Борисовскую больницу пришли двое раненных при атаке дрона на служебный автомобиль на автодороге Байцуры — Грузское, у них закрытые черепно-мозговые травмы.

Кроме того, дрон врезался в еще одну машину в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. «Две женщины с различными осколочными ранениями рук и ног доставлены в Грайворонскую ЦРБ», — добавил Гладков.

Очередной беспилотник стал причиной пожара на территории частного дома. Само здание быстро потушили, но сарай и легковой автомобиль полностью сгорели.

Утром 11 июля Гладков уже сообщал об атаке беспилотника на легковой автомобиль в селе Ржевка Шебекинского городского округа. Мужчина, находившийся внутри, скончался до приезда скорой помощи. Позже Минобороны отчиталось о сбитом над Белгородом беспилотнике самолетного типа.

С начала военной спецоперации на Украине Белгородская область и ряд других приграничных регионов регулярно подвергаются обстрелам и атакам дронов со стороны ВСУ.