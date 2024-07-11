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Военная операция на Украине ,  
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В Белгородской области силы ПВО сбили украинский беспилотник

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Белгородской области силы ПВО уничтожили украинский беспилотник, сообщила пресс-служба Минобороны в телеграм-канале ведомства.

Дрон был сбит в 14:45 мск. В Минобороны уточнили, что аппарат был самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.

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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Утром этого же дня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинский беспилотник атаковал автомобиль в селе Ржевка Шебекинского округа.

Находившийся в нем мужчина умер. Другой дрон атаковал еще один автомобиль, пострадали три человека. Двое получили осколочные ранения, их отвезли в больницу № 2 в Белгороде. Третий раненый получил ушиб и обратился в шебекинскую больницу.

Теги
беспилотники Белгородская область ПВО Минобороны
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