Главы МИД G7 призвали Израиль не расширять поселения на Западном берегу

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Министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) осудили действия Израиля по расширению своих поселений на Западном берегу реки Иордан, следует из их совместного заявления.

«Мы <...> отвергаем решение правительства Израиля объявить более 1270 га земли на Западном берегу «государственными землями», — говорится в заявлении. Министры также осудили решение о расширении поселений на этой территории.

«Настоятельно призываем правительство Израиля отменить это решение», — написано в публикации.

Западный берег реки Иордан израильские войска захватили у Иордании в 1967 году во время Шестидневной войны. Тель-Авив рассматривал эту территорию как библейские Иудею и Самарию, имеющие решающее значение для безопасности Израиля. За прошедшее время на Западном берегу поселились свыше 500 тыс. израильских поселенцев, на которых распространяется израильское гражданское право. Там же живут около 3 млн палестинцев, которые подчинены израильскому военному праву. Примерно 40% территории подконтрольны полуавтономной палестинской администрации, которая финансируется Израилем.

В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН запретил Израилю строить свои поселения на Западном берегу Иордана, однако Израиль отказался выполнять резолюцию. Государство начало занимать эту территорию в 2017 году. В феврале того же года израильский парламент узаконил поселения на землях палестинских арабов.

В июне 2024 года министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что израильские власти официально считают статус Западного берега Иордана дискуссионным вопросом, но в действительности эта территория постепенно переходит под управление Тель-Авива.