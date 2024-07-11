Главы МИД G7 призвали Израиль не расширять поселения на Западном берегу
Министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) осудили действия Израиля по расширению своих поселений на Западном берегу реки Иордан, следует из их совместного заявления.
«Мы <...> отвергаем решение правительства Израиля объявить более 1270 га земли на Западном берегу «государственными землями», — говорится в заявлении. Министры также осудили решение о расширении поселений на этой территории.
«Настоятельно призываем правительство Израиля отменить это решение», — написано в публикации.
Западный берег реки Иордан израильские войска захватили у Иордании в 1967 году во время Шестидневной войны. Тель-Авив рассматривал эту территорию как библейские Иудею и Самарию, имеющие решающее значение для безопасности Израиля. За прошедшее время на Западном берегу поселились свыше 500 тыс. израильских поселенцев, на которых распространяется израильское гражданское право. Там же живут около 3 млн палестинцев, которые подчинены израильскому военному праву. Примерно 40% территории подконтрольны полуавтономной палестинской администрации, которая финансируется Израилем.
В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН запретил Израилю строить свои поселения на Западном берегу Иордана, однако Израиль отказался выполнять резолюцию. Государство начало занимать эту территорию в 2017 году. В феврале того же года израильский парламент узаконил поселения на землях палестинских арабов.
В июне 2024 года министр финансов Израиля Бецалель Смотрич заявил, что израильские власти официально считают статус Западного берега Иордана дискуссионным вопросом, но в действительности эта территория постепенно переходит под управление Тель-Авива.