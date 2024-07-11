Трех европейских туристов поймали при попытке проникнуть на Байконур
Три туриста из Европы пытались проникнуть на космодром Байконур, их поймали и выгнали, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
По сведениям агентства, 26-й гарнизонный военный суд, которому подсуден космодром, назначил административное наказание трем гражданам европейских стран и «предписал покинуть территорию комплекса».
По информации ТАСС, инцидент произошел 9 июля, в комплекс пытались проникнуть граждане Нидерландов и Бельгии.
В июне 2024 года гражданин Франции скончался от обезвоживания при попытке попасть на территорию космодрома Байконур.
В мае 2022-го в районе стартовой площадки № 112 на Байконуре задержали британского блогера Бенджамина Рича и белоруску Алину Зелупу.
На этой площадке находится второй летный образец советского корабля «Буран», который в 1988 году совершил два витка вокруг Земли без экипажа и выполнил посадку на территории космодрома.
Байконур — крупнейший действующий космодром в мире. Именно с него в космос отправились «Спутник-1», Белка и Стрелка, Юрий Гагарин.