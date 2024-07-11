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Военная операция на Украине ,  
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Медведев назвал критически важный пункт для достижения целей на Украине

Медведев: продукция спецхимии критически важна для достижения целей спецоперации
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Одним из факторов достижения целей специальной военной операции на Украине является работа со спецхимией, заявил замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

11 июля политик провел совещание о задачах в области производства топливных материалов. Встреча прошла на площадке ФГУП «Федеральный центр двойных технологий «Союз». Видеозапись зампредседателя Совбеза опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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«Продукция спецхимии действительно критически важна для достижения целей СВО и производства средств поражения», — сказал Медведев. По его словам, работа с таким материалом является «исключительно актуальной» задачей.

Основная деятельность компании «Федеральный центр двойных технологий «Союз» — производство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и лекарственных препаратов.

В марте 2024 года Медведев провел в Тамбове заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии (ВПК) по контролю за производством особо востребованных образцов вооружения. На встрече он заявил, что главная проблема оборонной промышленности заключается в скорости работы. «Работать надо быстрее <...>, те потребности, которые мы сегодня имеем, требуют максимально слаженной и быстрой работы», — сказал он.

В январе того же года на заседании рабочей группы ВПК Медведев наметил направление деятельности на 2024 год. По его словам, особое внимание нужно уделить проектам по наращиванию мощностей оборонно-промышленного комплекса. Государственный деятель попросил Министерство промышленности ежемесячно предоставлять отчет о проделанной работе.

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Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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