Медведев назвал критически важный пункт для достижения целей на Украине
Одним из факторов достижения целей специальной военной операции на Украине является работа со спецхимией, заявил замруководителя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
11 июля политик провел совещание о задачах в области производства топливных материалов. Встреча прошла на площадке ФГУП «Федеральный центр двойных технологий «Союз». Видеозапись зампредседателя Совбеза опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Продукция спецхимии действительно критически важна для достижения целей СВО и производства средств поражения», — сказал Медведев. По его словам, работа с таким материалом является «исключительно актуальной» задачей.
Основная деятельность компании «Федеральный центр двойных технологий «Союз» — производство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и лекарственных препаратов.
В марте 2024 года Медведев провел в Тамбове заседание рабочей группы военно-промышленной комиссии (ВПК) по контролю за производством особо востребованных образцов вооружения. На встрече он заявил, что главная проблема оборонной промышленности заключается в скорости работы. «Работать надо быстрее <...>, те потребности, которые мы сегодня имеем, требуют максимально слаженной и быстрой работы», — сказал он.
В январе того же года на заседании рабочей группы ВПК Медведев наметил направление деятельности на 2024 год. По его словам, особое внимание нужно уделить проектам по наращиванию мощностей оборонно-промышленного комплекса. Государственный деятель попросил Министерство промышленности ежемесячно предоставлять отчет о проделанной работе.