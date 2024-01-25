Медведев обсудил на ВПК производство средств контрбатарейной борьбы

Дмитрий Медведев на заседании рабочей группы Военно-промышленной комиссии РФ (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел заседание рабочей группы Военно-промышленной комиссии и обсудил повышение эффективности контрбатарейной борьбы. Видеозапись части встречи он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

«Отдельный упор сегодня сделаем на повышении эффективности контрбатарейной борьбы. В первую очередь это, конечно, разработка и производство радиолокационных систем, артиллерийской разведки», — сказал Медведев.

Прошлое заседание рабочей группы ВПК прошло 11 января. Тогда Медведев заявил, что в 2023 году были выполнены все запланированные поставки особо востребованных вооружений и средств поражения.

Медведев сообщил, что в 2024 году рабочая группа уделит особое внимание реализации инвестиционных проектов по наращиванию мощностей оборонно-промышленного комплекса.

«В первую очередь это, конечно, касается увеличения производства средств поражения, необходимых для этого взрывчатых веществ, систем и комплексов противовоздушной обороны и контрбатарейной борьбы, ну и бронетанковой техники», — уточнил он.

Зампред Совбеза подчеркнул важность выполнения инвестиционных проектов в запланированные сроки. В связи с этим он попросил Министерство промышленности ежемесячно предоставлять отчет о проделанной работе.