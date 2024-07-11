Олега Митволя перевели в подмосковную колонию из Красноярска

Олег Митволь (Фото: Илья Наймушин / РИА Новости)

Бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, осужденного за мошенничество, перевели из Красноярска в подмосковную колонию, сообщил РБК адвокат Михаил Шолохов.

«Его этапировали в колонию в Московской области, предположительно, в Коломну. Названия колонии не знаю», — сказал защитник.

Он добавил, что теперь будет в Московской области ходатайствовать об изменении вида наказания Митволю либо об условно-досрочном его освобождении, «потому что в Красноярском крае не получается совсем это сделать».

По словам Шолохова, бывший чиновник уже находится в Коломне.

В мае 2022 года в отношении Митволя возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере). Ему вменили хищение 975 млн руб. при проектировании красноярского метрополитена.

Как уточнили следователи, основной исполнитель строительства Красноярского треста инженерно-строительных изысканий («Красноярский ТИСИЗ», Митволь был председателем совета директоров) получил деньги из бюджета, а инженерные изыскания не выполнил и сдал устаревшую проектную документацию.

Митволь признал вину и заключил сделку со следствием, защита просила назначить ему условный срок. 14 сентября суд приговорил его к четырем с половиной годам лишения свободы. В середине мая суд в Красноярске отказался смягчить вынесенный ему приговор.