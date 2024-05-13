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Суд отклонил ходатайство защиты о смягчении наказания Олегу Митволю

Суд в Красноярске отклонил ходатайство защиты о смягчении наказания Митволю
Олег Митволь
Олег Митволь (Фото: Илья Наймушин / РИА Новости)

Железнодорожный районный суд Красноярска отклонил ходатайство защиты о смягчении наказания экс-замглавы Росприроднадзора Олегу Митволю, приговоренному к четырем с половиной годам колонии по обвинению в мошенничестве, сообщает корреспондент «Интерфакса» из зала суда.

Получив отказ, Митволь обратился к суду по видеосвязи из СИЗО № 1 Красноярска. «Я все осознал. У меня теперь денег нет и не будет даже возможности, чтобы совершить экономические преступления», — сказал он.

По словам адвокатов Митволя, общая сумма возмещенного ущерба составила 1,8 млн руб., еще 60 млн руб., которые были на его счетах, арестовали приставы.

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В мае 2022 года против Митволя завели уголовное дело по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество в особо крупном размере). Ему вменяют хищение 975 млн руб. при проектировании красноярского метрополитена.

Как уточнили следователи, основной исполнитель строительства Красноярского треста инженерно-строительных изысканий («Красноярский ТИСИЗ», Митволь был председателем совета директоров) получил деньги из бюджета за невыполненные инженерные изыскания и устаревшую проектную документацию.

Митволь признал вину и заключил сделку со следствием, защита просила назначить ему условный срок. 14 сентября суд приговорил его к четырем с половиной годам лишения свободы.

Теги
Олег Митволь Красноярск Росприроднадзор мошенничество
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