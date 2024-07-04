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«РИА Новости» узнало о новой работе заложника в СИЗО Ростова

Инспектора — заложника ростовских заключенных переведут работать в ГУ ФСИН
СИЗО-1 в Ростове-на-Дону
СИЗО-1 в Ростове-на-Дону (Фото: Аркадий Будницкий / EPA / TACC)

Попавшего в заложники инспектора из СИЗО в Ростове-на-Дону планируют перевести на административную должность, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

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Официально инспектор пока не переведен на новый пост в ГУ ФСИН, рассказал собеседник агентства. «Но такие планы действительно есть», — уточнил он.

В середине июня заключенные захватили в заложники сотрудников СИЗО-1 в центре Ростова-на-Дону. Во время штурма террористов ликвидировали, однако один из них выжил. Подозреваемого Даниила Камнева заключили под стражу до 15 августа. Во время расследования также выяснилось, что в СИЗО-1 содержалось около 900 заключенных, тогда как изолятор рассчитан на 500 человек.

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Теги
Ростов-на-Дону СИЗО инспектор Заключенные заложники
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