МЧС: площадь пожара на заводе в Химках возросла до 3 тыс. кв. м

Площадь пожара в Химках увеличилась в полтора раза

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Площадь пожара на заводе по производству керамических плит в Химках увеличилась до 3 тыс. кв. м, обрушилась кровля на 1 тыс. кв. м, сообщило МЧС.

Пожар начался утром 11 июля. Ранее спасатели заявили о распространении огня на площади 2 тыс. кв. м.

В здании находились 30 газовых баллонов, 10 из них вынесли пожарные. На месте работают более 97 специалистов и 33 единицы техники.

Пожар возник на кровле здания в микрорайоне Сходня на улице Некрасова, дом 2. По данным сервиса «Яндекс Карты», по этому адресу находится цех компании «ЕвроплитМск». РБК направил запрос в компанию. В результате ЧП никто не пострадал, отметили в МЧС.