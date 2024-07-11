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Площадь пожара в Химках увеличилась в полтора раза

МЧС: площадь пожара на заводе в Химках возросла до 3 тыс. кв. м
Фото: Сергей Булкин / ТАСС
Фото: Сергей Булкин / ТАСС

Площадь пожара на заводе по производству керамических плит в Химках увеличилась до 3 тыс. кв. м, обрушилась кровля на 1 тыс. кв. м, сообщило МЧС.

Пожар начался утром 11 июля. Ранее спасатели заявили о распространении огня на площади 2 тыс. кв. м.

В здании находились 30 газовых баллонов, 10 из них вынесли пожарные. На месте работают более 97 специалистов и 33 единицы техники.

В Химках загорелся цех по производству керамических плит
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Фото:ГУ МЧС по Московской области

Пожар возник на кровле здания в микрорайоне Сходня на улице Некрасова, дом 2. По данным сервиса «Яндекс Карты», по этому адресу находится цех компании «ЕвроплитМск». РБК направил запрос в компанию. В результате ЧП никто не пострадал, отметили в МЧС.

Теги
Пожар Химки ЧП МЧС
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