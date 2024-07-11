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Военная операция на Украине ,  
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Глава Ступино сообщил о работе экстренных служб на месте падения дрона

Глава Ступино Мужальских: на месте падения БПЛА работают экстренные службы
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Софья Сандурская / ТАСС
Фото: Софья Сандурская / ТАСС

На месте падения беспилотника в городе Ступино в Подмосковье работают сотрудники экстренных служб, сообщил глава Ступинского городского округа Сергей Мужальских в телеграм-канале.

«Сегодня в округе силами ПВО отражена атака беспилотника. На месте падения обломков разрушений и пострадавших нет», — написал Мужальских.

По данным телеграм-канала SHOT, около 4:50 11 июля в 60 км к югу от Москвы прогремел взрыв. Жители Ступино рассказали, что слышали два хлопка, в квартирах задрожали стекла, а во дворах сработала сигнализация автомобилей, передает телеграм-канал.

Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву беспилотника
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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО отразили атаку летевшего на Москву беспилотника. Дрон уничтожили в Ступинском городском округе, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет, добавил глава столицы. В Минобороны подтвердили, что в ночь на 11 июля над территорией Московской области уничтожили один БПЛА.

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Персоны
Военная операция на Украине Ступино Московская область беспилотники
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
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