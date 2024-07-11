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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о работе ПВО по пяти дронам в четырех регионах

Минобороны: система ПВО нейтрализовала пять дронов в четырех регионах
Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 11 июля над регионами центральной России было уничтожено пять беспилотников, сообщило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять БПЛА, из которых два — над территорией Брянской области и по одному — над территориями Тамбовской, Тульской и Московской областей», — сказано в сообщении.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в Ступино был уничтожен летевший на столицу беспилотник, обошлось без последствий.

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В Брянской области дроны были нейтрализованы В Клинцовском и Суражском районах, также обошлось без жертв и повреждений, заявил губернатор Александр Богомаз.

Власти Тамбовской и Тульской области не сообщали об инцидентах с дронами прошедшей ночью.

Теги
Персоны
беспилотники Минобороны Московская область Брянская область Тульская область Тамбовская область
Сергей Собянин фото

Сергей Собянин

Мэр Москвы
21 июня 1958 года
Александр Богомаз фото

Александр Богомаз

политик, бизнесмен, губернатор Брянской области
23 февраля 1961 года
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