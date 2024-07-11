Минобороны: система ПВО нейтрализовала пять дронов в четырех регионах

Минобороны сообщило о работе ПВО по пяти дронам в четырех регионах

В ночь на 11 июля над регионами центральной России было уничтожено пять беспилотников, сообщило Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены пять БПЛА, из которых два — над территорией Брянской области и по одному — над территориями Тамбовской, Тульской и Московской областей», — сказано в сообщении.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, в Ступино был уничтожен летевший на столицу беспилотник, обошлось без последствий.

В Брянской области дроны были нейтрализованы В Клинцовском и Суражском районах, также обошлось без жертв и повреждений, заявил губернатор Александр Богомаз.

Власти Тамбовской и Тульской области не сообщали об инцидентах с дронами прошедшей ночью.