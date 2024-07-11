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Военная операция на Украине ,  
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Нидерланды передадут €20 млн на производство дронов для Украины

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Инна Вареница / Reuters
Фото: Инна Вареница / Reuters

Нидерланды пожертвуют €20 млн в совместный фонд коалиции по производству ударных беспилотников для Украины. Об этом сообщило Минобороны страны.

В ведомстве отметили, что Украина, в отличие от России, испытывает дефицит БПЛА.

«Это (передача средств. — РБК) должно привести к поставке в Украину 1 млн так называемых ударных FPV-дронов», — говорится в пресс-релизе.

FPV-дрон доказали свою эффективность на поле боя, отметил нидерландский министр обороны Рубен Брекельманс. По его словам, Амстердам вместе с 11 партнерами обеспечит Киеву поставки беспилотников. Решение было принято на саммите НАТО в Вашингтоне.

Коалицию, которая оказывает помощь Киеву с беспилотниками, в начале года создали Латвия и Украина. В рамках объединения работают более 265 компаний, в том числе девять голландских, добавили в военном ведомстве Нидерландов.

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Более чем за два года боевых действий Нидерланды предоставили Украине более €2,63 млрд военной поддержки. Еще €2 млрд было выделено на 2024 год. Кроме того, Амстердам оказывает Киеву гуманитарную помощь.

10 июля Нидерланды сообщили, что выделят дополнительно €300 млн на закупку вооружения для истребителей F-16 для Украины. Всего Киеву передадут 24 голландских F-16. Как уточнили в Минобороны, это «дополнение к €150 млн, которые уже выделены на эти цели».

Россия осуждает военную помощь Запада Украине. В Москве подчеркивали, что поддержка Киева способствует затягиванию конфликта.

Теги
Военная операция на Украине Нидерланды Украина
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