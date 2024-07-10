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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Над Белгородской областью ПВО сбили украинский беспилотник, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Над Воронежской и Белгородской областями сбили дроны
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Фото:Роман Денисов / Global Look Press

Дрон был сбит около 15:40 мск, в военном ведомстве уточнили, что беспилотник был самолетного типа.

Утром ведомство отчиталось о двух сбитых дронах над Белгородской и Воронежской областями, БПЛА были уничтожены в ночь на 10 июля. В 6:48 МЧС Белгородской области объявило об опасности атаки беспилотников в Валуйском городском округе.

После начала Россией военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам дронов.

Теги
Минобороны Белгородская область беспилотники ПВО
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