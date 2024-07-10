Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Над Белгородской областью ПВО сбили украинский беспилотник, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Дрон был сбит около 15:40 мск, в военном ведомстве уточнили, что беспилотник был самолетного типа.

Утром ведомство отчиталось о двух сбитых дронах над Белгородской и Воронежской областями, БПЛА были уничтожены в ночь на 10 июля. В 6:48 МЧС Белгородской области объявило об опасности атаки беспилотников в Валуйском городском округе.

После начала Россией военной операции на Украине приграничные регионы регулярно попадают под обстрелы и подвергаются атакам дронов.