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Глава Солнцевского суда попал в больницу в день рассмотрения запроса СК

Глава Солнцевского суда попал в больницу в день рассмотрения запроса Бастрыкина
Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости
Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Глава Солнцевского суда Москвы Артем Матета 10 июля не явился на рассмотрение Высшей квалификационной коллегией судей (ВККС) представления Следственного комитета о возбуждении в отношении него уголовного дела о мошенничестве, передает корреспондент РБК.

«Сегодня он [Матета] был госпитализирован с гипертонической болезнью второй степени», — сообщил адвокат Андрей Аверин на заседании коллегии судей.

 ВККС признала неявку Матеты уважительной и заседание отложила.

Адвокат Аверин сообщил журналистам, что Матета продолжает выполнять обязанности председателя суда, а госпитализация связана со стрессовой ситуацией, в которой оказался его подзащитный.

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Судью Матету подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК, до десяти лет лишения свободы). Коллегия рассматривала вопрос о возбуждении уголовного дела по просьбе главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. О его ходатайстве стало известно 1 июля. Согласно закону «О статусе судей Российской Федерации», судья обладает неприкосновенностью, которая распространяется на его жилище, служебное помещение, переписку. Согласие на возбуждение уголовного дела против судьи должна дать ВККС.

Как сообщали источники РБК, Матета был пойман с поличным сотрудниками управления «М» ФСБ (занимается борьбой с коррупцией в силовых ведомствах, в том числе в судах) при получении около $40 тыс.

Адвокат Аверин рассказал, что делом его подзащитного занимаются сотрудники ФСБ. Он также сообщил, что «определенные мероприятия» в отношении его подзащитного проводились в июне этого года, но отказался сказать, что это были за мероприятия.

Теги
судья уголовное дело Высшая квалификационная коллегия судей
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