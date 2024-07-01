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Бастрыкин попросил завести дело на главу московского районного суда

Матета стал председателем Солнцевского районного суда в ноябре 2021 года. Ранее он занимал должность судьи Московского областного суда
Александр Бастрыкин
Александр Бастрыкин (Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press)

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рассмотрит на заседании 10 июля просьбу главы Следственного комитета Александра Бастрыкина дать согласие возбудить уголовное дело в отношении судьи Солнцевского районного суда Москвы Артема Матеты, следует из материала коллегии судей.

В дополнении к предварительной повестке заседания ВККС говорится о ст. 159 УК — это статья о мошенничестве. По этой статье можно получить до десяти лет лишения свободы.

Матета был назначен председателем Солнцевского районного суда указом президента России в ноябре 2021 года. Согласно информации официального портала судов общей юрисдикции Москвы, Матета родился в 1982 году. У него четвертый квалификационный класс. Ранее он занимал должность судьи Московского областного суда, до этого — пост председателя Ногинского городского суда Московской области, передает ТАСС.

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Бастрыкин 1 июля также попросил ВККС разрешить арестовать экс-председателя Советского районного суда в Ростове-на-Дону Елену Коблеву, коллегия рассмотрит заседание 8 июля, пишет «РБК Ростов». В середине мая в отношении бывшей судьи возбудили уголовное дело о получении взятки в размере 500 тыс. руб. Следствие полагает, что Коблева получила взятку за отмену решения мирового судьи.

В ноябре в Советском районном суде прошли обыски. Коблева и еще трое судей оказались в числе подозреваемых. По версии следствия, они за вознаграждения принимали необоснованные решения в пользу местного предпринимателя.

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Георгий Смирнов
Высшая квалификационная коллегия судей Александр Бастрыкин суд
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