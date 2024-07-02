Минобороны отчиталось о девяти уничтоженных самолетах ВСУ за сутки

Истребители Су-27 ВМС Украины (Фото: РИА Новости)

Российская армия уничтожила за сутки девять украинских самолетов, сообщило Минобороны.

В ведомстве уточнили, что групповой удар высокоточным оружием по аэродрому в Миргороде уничтожил пять и повредил два самолета Су-27 воздушных сил противника.

«Еще два украинских самолета МиГ-29 и Су-27 сбиты средствами российского ПВО», — добавили в министерстве.





Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.