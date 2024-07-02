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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось о девяти уничтоженных самолетах ВСУ за сутки

Сюжет
Военная операция на Украине
Истребители Су-27 ВМС Украины
Истребители Су-27 ВМС Украины (Фото: РИА Новости)

Российская армия уничтожила за сутки девять украинских самолетов, сообщило Минобороны.

В ведомстве уточнили, что групповой удар высокоточным оружием по аэродрому в Миргороде уничтожил пять и повредил два самолета Су-27 воздушных сил противника.

«Еще два украинских самолета МиГ-29 и Су-27 сбиты средствами российского ПВО», — добавили в министерстве.

Минобороны сообщило об уничтожении пяти Су-27 на аэродроме в Миргороде
Политика

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Минобороны ВСУ самолет
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