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Военная операция на Украине ,  
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Медведев допустил мирные переговоры с Украиной после смены в ней власти

Медведев: кровавый майдан может создать условия для переговоров с Россией
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Смена власти на Украине, пусть даже на более радикальную, может привести к переговорному процессу по урегулированию конфликта с Россией, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, сценарий, в котором президент Украины Владимир Зеленский согласится на переговоры, практически нереален из-за поддержки Киева Западом. «В то же время смена декораций в США способна внести новые ноты в решимость <...> украинской элиты начать переговоры, поставив военные действия на паузу», — отметил Медведев.

Он добавил, что такая постановка вопроса категорически невыгодна России. Он напомнил условия, при которых Москва вернется за стол переговоров — признать итоги военной операции с включением новых регионов в состав России, также Украина должна отказаться от вступления в НАТО.

Однако если украинские власти все-таки согласятся на российские условия, то Москве следует быть максимально осторожной. Если Украина будет готова капитулировать и откажется от присоединения к Североатлантическому альянсу, в Киеве «быстро начнется новый, третий кровавый майдан, который сметет» нынешние власти и приведет к управлению страной еще более радикальных политиков.

«И вот тогда, как ни странно, могут сложиться условия для переговоров, включая и вопрос капитуляции. Помогать явным экстремистам западному альянсу будет гораздо сложнее», — уточнил Медведев. После этого на Украине возникнет умеренный политический режим, считает зампред Совбеза.

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Политика
Дмитрий Медведев

В заключение зампред Совбеза написал, что все происходящее не приведет к уничтожению врагов России. «Они будут копить силы и ждать нового удобного повода для уничтожения нашей страны. Мы должны быть готовы к будущим сражениям для защиты Отечества», — подчеркнул он.

В июне президент Владимир Путин заявил, что военная операция завершится при выводе украинских войск с территорий Запорожской, Херсонской областях, а также ДНР и ЛНР, которые вошли в состав России в сентябре 2022 года. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эти условия неприемлемы.

Теги
Персоны
Дмитрий Медведев Украина НАТО мирные переговоры
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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