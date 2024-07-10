Медведев допустил мирные переговоры с Украиной после смены в ней власти

Дмитрий Медведев (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Смена власти на Украине, пусть даже на более радикальную, может привести к переговорному процессу по урегулированию конфликта с Россией, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

По его словам, сценарий, в котором президент Украины Владимир Зеленский согласится на переговоры, практически нереален из-за поддержки Киева Западом. «В то же время смена декораций в США способна внести новые ноты в решимость <...> украинской элиты начать переговоры, поставив военные действия на паузу», — отметил Медведев.

Он добавил, что такая постановка вопроса категорически невыгодна России. Он напомнил условия, при которых Москва вернется за стол переговоров — признать итоги военной операции с включением новых регионов в состав России, также Украина должна отказаться от вступления в НАТО.

Однако если украинские власти все-таки согласятся на российские условия, то Москве следует быть максимально осторожной. Если Украина будет готова капитулировать и откажется от присоединения к Североатлантическому альянсу, в Киеве «быстро начнется новый, третий кровавый майдан, который сметет» нынешние власти и приведет к управлению страной еще более радикальных политиков.

«И вот тогда, как ни странно, могут сложиться условия для переговоров, включая и вопрос капитуляции. Помогать явным экстремистам западному альянсу будет гораздо сложнее», — уточнил Медведев. После этого на Украине возникнет умеренный политический режим, считает зампред Совбеза.

В заключение зампред Совбеза написал, что все происходящее не приведет к уничтожению врагов России. «Они будут копить силы и ждать нового удобного повода для уничтожения нашей страны. Мы должны быть готовы к будущим сражениям для защиты Отечества», — подчеркнул он.

В июне президент Владимир Путин заявил, что военная операция завершится при выводе украинских войск с территорий Запорожской, Херсонской областях, а также ДНР и ЛНР, которые вошли в состав России в сентябре 2022 года. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что эти условия неприемлемы.