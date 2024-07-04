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Военная операция на Украине ,  
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Медведев увидел параллели между спецоперацией и гражданской войной в США

Медведев: развитие событий в США говорит о предчувствии гражданской войны
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости)

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев увидел «мрачные параллели» между Гражданской войной в США 1861–1865 годов и сегодняшним днем. Об этом он написал в своем телеграм-канале по случаю Дня независимости США, который отмечают 4 июля.

По словам Медведева, гражданская война по сравнению с принятием Декларации о независимости США от Британской империи — настоящее историческое событие, а ее итоги для среднестатистического обывателя куда важнее.

«Почему? В том числе и потому, что слишком видны мрачные параллели с сегодняшним днем. Включая «предчувствие гражданской войны», — отметил зампред Совбеза.

Медведев отметил еще несколько ассоциаций. Он сравнил северные штаты США и конфедерацию южных, выступавших за рабовладение, с Россией и Украиной в наши дни. «Разница между севером и югом в промышленных потенциалах и людских ресурсах была примерно такой же, как у России и Украины. При этом резко различались идеалы противников», — уточнил Медведев. По его словам, Франция и Великобритания, «что и сегодня», вмешивались в ход событий, желая победы югу.

Еще одно сравнение коснулось 16-го президента США Авраама Линкольна и второго российского — Владимира Путина. «Президента России в американских газетах даже иногда стали уподоблять Аврааму Линкольну. Характерный заголовок: «Владимир Линкольн вторгся на Украину, чтобы сохранить единство Союза», — отметил Медведев. Он напомнил, что Линкольн одержал победу.

Гражданская война в США продолжалась в 1861–1865 годах. Одной из причин историки называют отношение к рабству. После победы на президентских выборах Авраама Линкольна, который выступал против распространения рабства на западные территории, южные штаты объявили об отделении от США и образовали Конфедерацию.

1 января 1863 года Линкольн издал прокламацию об освобождении рабов. Однако документ фактически вступил в силу только после завершения Гражданской войны из-за сопротивления южных штатов. В декабре 1865 года была принята 13-я поправка к Конституции США, отменившая рабство на территории страны.

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Также Медведев указал на то, под каким углом люди за океаном должны оценивать события, связанные с военной операцией на Украине. «По сути, гражданскую войну одного народа, в которой большинство вынуждено с оружием в руках отстаивать свою независимость в борьбе против новых нацистов, которых снова поддерживает продажная Европа и американский ВПК», — уточнил зампред Совбеза. Итогом такой «гражданской войны» должно стать «возрождение великой России».

Свою публикацию Медведев закончил фразой Make Russia Great Again, перефразировав лозунг бывшего президента США Дональда Трампа — Make America Great Again.

«Предчувствие гражданской войны» — это картина испанского художника-сюрреалиста Сальвадора Дали, созданная в 1936 году. На ней тело разрывает само себя в порыве безумия. Еще это одноименная песня российской группы ДДТ.

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Теги
Персоны
Дмитрий Медведев США гражданская война День независимости ДДТ
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России
14 сентября 1965 года
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