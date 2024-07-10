ВТБ возобновил прием заявок на семейную ипотеку

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ВТБ с 10 июля возобновил прием заявок на оформление семейной ипотеки по новой программе, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Документы могут подать граждане России, которые воспитывают одного ребенка до шести лет включительно, двух и более несовершеннолетних детей или ребенка-инвалида. Ипотеку дают на срок до 30 лет. Ставка по программе — 6% годовых, минимальный первый взнос — от 20,1% стоимости недвижимости.

«В ВТБ клиенты могут сочетать семейную ипотеку с рыночными программами и получить до 30 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и областях и 15 млн [руб.] — в остальных регионах по комбинированной льготной ставке», — отметили в пресс-службе и подчеркнули, что семейная ипотека была самой популярной льготной программой в последний год, а в июне спрос на нее в ВТБ вырос на 65%.

Старые правила семейной программы прекратили действовать 1 июля. Ранее льготный кредит был доступен семьям при рождении первого ребенка и если в семье уже есть двое и более несовершеннолетних детей. При этом ставка для Дальневосточного федерального округа составляла 5%.

В среду стало известно, что Минфин утвердил новые условия семейной ипотеки — ставка 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Теперь ставка и для жителей Дальнего Востока составит 6%. Суммы кредитов сохраняются. Для жителей Москвы и Московской области, а также жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 12 млн руб., для жителей других регионов — 6 млн руб. Первый взнос тоже остается на уровне 20%.