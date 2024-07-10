 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Льготная ипотека 2024 ,  
0 

ВТБ возобновил прием заявок на семейную ипотеку

Сюжет
Льготная ипотека 2024: виды, условия и изменения
Сюжет
Ипотека
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

ВТБ с 10 июля возобновил прием заявок на оформление семейной ипотеки по новой программе, сообщила пресс-служба кредитной организации.

Документы могут подать граждане России, которые воспитывают одного ребенка до шести лет включительно, двух и более несовершеннолетних детей или ребенка-инвалида. Ипотеку дают на срок до 30 лет. Ставка по программе — 6% годовых, минимальный первый взнос — от 20,1% стоимости недвижимости.

«В ВТБ клиенты могут сочетать семейную ипотеку с рыночными программами и получить до 30 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и областях и 15 млн [руб.] — в остальных регионах по комбинированной льготной ставке», — отметили в пресс-службе и подчеркнули, что семейная ипотека была самой популярной льготной программой в последний год, а в июне спрос на нее в ВТБ вырос на 65%.

Минфин утвердил новые условия получения семейной ипотеки
Недвижимость
Фото:Freepik

Старые правила семейной программы прекратили действовать 1 июля. Ранее льготный кредит был доступен семьям при рождении первого ребенка и если в семье уже есть двое и более несовершеннолетних детей. При этом ставка для Дальневосточного федерального округа составляла 5%.

В среду стало известно, что Минфин утвердил новые условия семейной ипотеки — ставка 6% на покупку квартиры в новостройке или строительство индивидуального жилого дома распространяется на семьи с детьми, где есть хотя бы один ребенок в возрасте до шести лет. Теперь ставка и для жителей Дальнего Востока составит 6%. Суммы кредитов сохраняются. Для жителей Москвы и Московской области, а также жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 12 млн руб., для жителей других регионов — 6 млн руб. Первый взнос тоже остается на уровне 20%.

Теги
ВТБ льготная ипотека
Материалы по теме
Власти раскрыли, кто сохранит право на семейную ипотеку
Финансы
Две трети россиян отложили покупку жилья из-за отмен льготных ипотек
Финансы
Ставки по ипотеке в России приблизились к пиковым 20%
Финансы
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 95,34 (-0,32) Инвестиции, 09 июл, 17:22 Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 88 (-0,17) Инвестиции, 09 июл, 17:22
Телеведущую Татьяну Лазареву заочно арестовали Политика, 15:14
Место крушения самолета Cessna-172 в Татарстане. Видео Общество, 15:04
Минпромторг впервые распределил гранты на сертификацию гражданских дронов Бизнес, 15:04
Военные подняли МиГ-31 из-за норвежского самолета над Баренцевым морем Политика, 15:03
Норвегия решила бесплатно передать Украине шесть истребителей F-16 Политика, 14:58
Двукратный обладатель Кубка Стэнли продает дом во Флориде за $10,9 млн Недвижимость, 14:57
Самый титулованный немецкий футболист завершил карьеру в сборной Спорт, 14:55
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Награду лучшему игроку матча РПЛ обновят из-за нового спонсора Спорт, 14:53
Банки начали прием заявок по обновленной семейной ипотеке Недвижимость, 14:50
В Сочи пожарные потушили пожар в здании суда Общество, 14:44
Медведев допустил мирные переговоры с Украиной после смены в ней власти Политика, 14:43
Ситибанк объявил о прекращении работы своих дебетовых карт в сентябре Финансы, 14:42
Бывший схиигумен Сергий попросил Путина о помиловании Общество, 14:40
Учебник для селлеров: как начать работу на маркетплейсе РБК И МТС Банк, 14:34