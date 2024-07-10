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Военная операция на Украине ,  
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Чеченский министр Дудаев показал украинских военнопленных

В Чечне показали пленных ВСУ и рассказали об их отличии от пленных чеченцев
Сюжет
Военная операция на Украине

Чеченский министр Дудаев показал украинских военнопленных
Video

Министр по национальной политике и внешним связям Чечни Ахмед Дудаев показал украинских военнопленных в ответ на видеозапись блогера Дмитрия Карпенко, который взял интервью с пленными чеченскими бойцами.

Дудаев обратился к Карпенко и рассказал, в чем разница между украинскими и чеченскими пленными. По его мнению, она состоит в том, что выходцы из Чечни были взяты в плен во время потери сознания из-за полученных травм, а украинские военные сдались добровольно.

На видеозаписи за спиной у Дудаева стояли 11 пленных из 5-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины. По словам чеченского министра, Карпенко в своем видео хвалит бойцов этой бригады. Дудаев называет пленных «бедолагами», которых пытали на родине.

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31 мая между Украиной и Россией прошел обмен военнопленными при посредничестве ОАЭ. Москва вернула 75 военнослужащих, столько же возвращено Киеву. Россия также передала Украине 212 погибших украинских военнослужащих. Освобожденные российские военные доставлены в Москву для лечения и реабилитации, им оказали медицинскую и психологическую помощь.

Теги
Чечня Украина ВСУ военнопленные
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