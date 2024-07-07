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Военная операция на Украине ,  
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Москалькова попросила Киев проверить сообщения об убийстве пленного

Сюжет
Военная операция на Украине
NYT со ссылкой на участвовавшего в боях на стороне Киева врача из ФРГ писала, что двое солдат застрелили военного, который «просил о медицинской помощи на смеси ломаного английского и русского». СК сообщил о начале расследования
Татьяна Москалькова
Татьяна Москалькова (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу с просьбой провести тщательную проверку из-за сообщений в СМИ об убийстве российского военнопленного. Об этом она сообщила в телеграм-канале.

«Обращаюсь к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу провести тщательную проверку по данному факту и сообщить мне о результатах», — написала Москалькова.

Она назвала это «грубейшим нарушением норм международного права» и заявила, что виновные должны быть наказаны.

В ООН сообщили о пытках российских военнопленных на Украине
Политика
Фото:Paula Bronstein / Getty Images

Газета The New York Times со ссылкой на немецкого врача Каспара Гроссе, который участвовал в боях на стороне Киева, писала о трех случаях убийства российских военнослужащих, сдавшихся в плен. По словам Гроссе, двое солдат застрелили военного, который «просил о медицинской помощи на смеси ломаного английского и русского». К убийству причастны члены отряда The Chosen Company в составе 59-й отдельной мотострелковой бригады, куда входят участвующие в боевых действиях на стороне Украины иностранцы, утверждал врач.

Командир The Chosen Company, бывший член нацгвардии США Райан О'Лири опроверг слова Гроссе. NYT писала, что других доказательств помимо слов немца нет. В ВСУ пообещали тщательно проверить эту информацию.

Следственный комитет России сообщил, что проведет расследование.

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Елена Чернышова
Татьяна Москалькова военнопленные убийство
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