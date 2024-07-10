Депутаты приняли отставку мэра затопленного Орска и назначили его врио

Артем Воробьев (Фото: admorsk / Telegram)

Депутаты горсовета Орска, который весной затопило из-за прорыва дамбы, приняли отставку мэра Василия Козупицы и назначили временно исполняющим обязанности его заместителя Артема Воробьева. Об этом пресс-служба мэрии сообщила в телеграм-канале.

Воробьеву 41 год. До начала политической карьеры он работал юристом. В 2019-м он стал представителем главы Орска в горсовете, а в следующем году занял пост заммэра. Выборы главы Орска пройдут 24 октября, добавили в мэрии.

Глава региона Денис Паслер уволил бывшего мэра 5 июля. Козупица возглавлял город с октября 2019 года. За несколько месяцев до увольнения он говорил, что не стал уходить в отставку, поскольку решил быть с людьми и делать то, что необходимо для их благоустройства. «Я считаю, что в этой ситуации легче уйти, чем не уйти. Но как в такой ситуации уйдешь?» — отметил Козупица.