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Военная операция на Украине ,  
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В одном из округов Белгородской области объявили опасность атаки дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

В Валуйском городском округе Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников, сообщила мэрия Белгорода в телеграм-канале.

«Внимание! Валуйский городской округ, село Новопетровка опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

В последний раз воздушную тревогу в регионе объявляли вечером накануне, 9 июля. Тогда по всей Белгородской области ввели режим ракетной опасности, он действовал около 20 минут.

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Фото:сервис Google Street View

В ночь на 9 июля при ударе по Белгороду погиб один человек. Утром при атаке дронов два человека получили ранения.

Теги
Белгородская область дроны беспилотники
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