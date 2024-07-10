В одном из округов Белгородской области объявили опасность атаки дронов

В Валуйском городском округе Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников, сообщила мэрия Белгорода в телеграм-канале.

«Внимание! Валуйский городской округ, село Новопетровка опасность атаки БПЛА. Будьте бдительны», — говорится в сообщении.

В последний раз воздушную тревогу в регионе объявляли вечером накануне, 9 июля. Тогда по всей Белгородской области ввели режим ракетной опасности, он действовал около 20 минут.

В ночь на 9 июля при ударе по Белгороду погиб один человек. Утром при атаке дронов два человека получили ранения.