 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Байден заверил союзников по НАТО в проигрыше России на Украине

Президент США Байден: Россия проигрывает в конфликте на Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Yves Herman / Reuters)

Россия проигрывает в конфликте на Украине, заявил президент США Джо Байден на саммите стран НАТО. Его слова приводит Белый дом.

«Не заблуждайтесь, Россия терпит неудачу в этой войне. <...> Война закончится тем, что Украина останется свободной и независимой страной, а Россия не победит», — отметил американский лидер.

По его мнению, президент России Владимир Путин рассчитывал на распад альянса, вместо этого он сплотился вокруг Киева.

Украина на саммите НАТО попросит США разрешить удары по России
Политика
Фото:Алина Смутко / Reuters

В ходе выступления на саммите Байден рассказал, что США, Германия, Румыния, Италия и Нидерланды передадут Украине оборудование для пяти дополнительных систем противовоздушной обороны, а в следующем году Киев получит «сотни» ракет-перехватчиков.

В совместном заявлении США, Германии, Румынии, Италии и Нидерландов, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что Украине отправят четыре дополнительных зенитно-ракетных комплекса Patriot и систему SAMP-T от Италии. В ближайшие месяцы союзники намерены предоставить такие системы ПВО, как NASAM, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

Встреча Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита запланирована на 11 июля.

Президент России Владимир Путин в июне предложил Украине условия мира, среди которых были вывод украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, снятие международных санкций с России, демилитаризация и денацификация. Киев отказался от обсуждения этих предложений. Власти Украины назвали эти условия неприемлемыми.

Теги
Персоны
Джо Байден США НАТО Украина Россия
Байден Джо фото

Байден Джо

политик, президент США
20 ноября 1942 года
Материалы по теме
Столтенберг назвал реакцию Москвы сложностью в расширении НАТО
Политика
НАТО подписало контракт на закупку ракет Stinger почти на $700 млн
Политика
Генсек НАТО заявил о выявленных из-за конфликта на Украине пробелах блока
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июля
EUR ЦБ: 95,34 (-0,32) Инвестиции, 09 июл, 17:22 Курс доллара на 10 июля
USD ЦБ: 88 (-0,17) Инвестиции, 09 июл, 17:22
В небе над Россией и Белоруссией заметили необычный объект Общество, 10:40
Новый аэропорт Иркутска оценили более чем в ₽200 млрд Бизнес, 10:40
FT сообщила о попытках Европы наладить контакты с советниками Трампа Политика, 10:37
При крушении самолета Cessna в Татарстане погибли три человека Общество, 10:34
Дума приняла закон о налоговом «кешбэке» для семей с детьми Экономика, 10:31
Ситуация «вин-вин». Зачем Volkswagen вкладывает $5 млрд в Rivian Pro, 10:21
Bloomberg узнал о несогласии Зеленского с «необратимостью» пути в НАТО Политика, 10:21
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Курс биткоина вырос на фоне заявлений главы ФРС по процентным ставкам Крипто, 10:18
«VERY»: чем удивляет экоквартал в 20 метрах от Ботанического сада Недвижимость, 10:16
ФСБ предотвратила доставку бомб высокопоставленным военным в Москве Политика, 10:14
Макрон поблагодарил сборную Франции после поражения на Евро Спорт, 10:13
Байден заверил союзников по НАТО в проигрыше России на Украине Политика, 10:11
Мбаппе назвал провальной свою игру на Евро-2024 Спорт, 10:06
В трех областях Украины сообщили о повреждении инфраструктуры Политика, 10:03