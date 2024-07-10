Байден заверил союзников по НАТО в проигрыше России на Украине

Джо Байден (Фото: Yves Herman / Reuters)

Россия проигрывает в конфликте на Украине, заявил президент США Джо Байден на саммите стран НАТО. Его слова приводит Белый дом.

«Не заблуждайтесь, Россия терпит неудачу в этой войне. <...> Война закончится тем, что Украина останется свободной и независимой страной, а Россия не победит», — отметил американский лидер.

По его мнению, президент России Владимир Путин рассчитывал на распад альянса, вместо этого он сплотился вокруг Киева.

В ходе выступления на саммите Байден рассказал, что США, Германия, Румыния, Италия и Нидерланды передадут Украине оборудование для пяти дополнительных систем противовоздушной обороны, а в следующем году Киев получит «сотни» ракет-перехватчиков.

В совместном заявлении США, Германии, Румынии, Италии и Нидерландов, опубликованном на сайте Белого дома, говорится, что Украине отправят четыре дополнительных зенитно-ракетных комплекса Patriot и систему SAMP-T от Италии. В ближайшие месяцы союзники намерены предоставить такие системы ПВО, как NASAM, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

Встреча Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках саммита запланирована на 11 июля.

Президент России Владимир Путин в июне предложил Украине условия мира, среди которых были вывод украинских войск из Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, снятие международных санкций с России, демилитаризация и денацификация. Киев отказался от обсуждения этих предложений. Власти Украины назвали эти условия неприемлемыми.