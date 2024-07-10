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Военная операция на Украине ,  
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В Одессе прогремели взрывы

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Военная операция на Украине
Мэр Одессы Труханов сообщил о взрывах. В области объявлена воздушная тревога. До этого СМИ писали о взрывах в Ровно, после которых возникли перебои со светом, а также в Хмельницком

В Одессе прозвучали взрывы, сообщил мэр города Геннадий Труханов в телеграм-канале. Глава военной администрации области Олег Кипер призвал жителей города и Одесского района оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

«Суспiльне» писало о трех взрывах в Одессе. До этого «Зеркало недели» сообщало о взрывах в городе Ровно, добавив, что после них наблюдались перебои с электроснабжением. Кроме того, издание писало о взрывах в Хмельницком.

В Одесской области прозвучали взрывы
Политика
Фото:Rob Stothard / Getty Images

Днем 9 июля в Одесской области также звучали взрывы. Труханов позже сообщил, что, по данным украинского воздушного командования «Юг», была атакована прибрежная зона. По его словам, загорелась сухая трава, пожарные ликвидировали возгорание.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Одесса Ровно взрывы Воздушная тревога Одесская область
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