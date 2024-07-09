В Белгороде при атаке получил повреждения бизнес-центр «Энергомаш»

Здание бизнес-центра «Энергомаш» в Белгороде получило повреждения в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Видео с территории комплекса опубликовал ТАСС.

В здании выбило стекла, повреждены двери и вывеска на входе. Один из сотрудников Росгвардии заявил агентству, что пострадавших нет.

Внутри бизнес-центра расположены офисы различных компаний, в том числе завода «Белэнергомаш». Комплекс находится в центре города, на проспекте Богдана Хмельницкого.

Белгородский завод ОМК (ранее — «Белэнергомаш — БЗЭМ») — предприятие энергомашиностроения, строительство которого началось в 1939 году. На заводе производят трубы, соединительные элементы для них, строительные металлоконструкции. С февраля 2020 года предприятие входит в состав Объединенной металлургической компании.

Ранее госагентства сообщили о серии мощных взрывов в городе. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что силы ПВО сбили несколько воздушных целей на подлете к Белгороду. В результате атаки погиб один человек, еще двое пострадали. Одного из раненых доставили в городскую больницу № 2, второму пострадавшему оказали помощь на месте.

По предварительной информации, в трех частных домах и 12 квартирах восьми многоквартирных домов города выбило стекла, осколками повреждено два автомобиля.