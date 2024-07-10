Столтенберг: НАТО подписало контракт на закупку ракет Stinger почти на $700 млн

НАТО подписало контракт на закупку ракет Stinger почти на $700 млн

НАТО заключило контракт на закупку ракет для переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger на сумму почти в $700 млн, сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг, выступая на форуме военной промышленности на полях саммита в Вашингтоне.

ПЗРК Stinger предназначены для поражения низколетящих воздушных целей: самолетов, вертолетов, БПЛА. США, Германия и другие страны поставляют их Украине.

Столтенберг в ходе выступления отметил, что конфликт на Украине выявил «огромные пробелы» в запасах вооружений и производственных возможностях стран Североатлантического альянса, а также в совместимости вооружений разных государств — членов блока.

Президент США Байден ранее говорил, что объявит о новых мерах по укреплению противовоздушной обороны Украины на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским, которая запланирована на полях саммита НАТО на 11 июля.

9 июля американский президент сообщил, что США, Германия, Румыния, Италия и Нидерланды передают Киеву оборудование для пяти дополнительных систем ПВО и планируют направить в ближайшие месяцы еще «десятки дополнительных тактических систем противовоздушной обороны». По словам Байдена, в 2025 году Украина получит «сотни» ракет-перехватчиков.

США и союзники также пообещали выделить $1 млрд на поддержку украинской ПВО.

Москва осуждает военную и финансовую помощь Киеву.