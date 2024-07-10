США и союзники направят Украине более $1 млрд на поддержку ПВО

США и союзники выделят более $1 млрд на поддержку противовоздушной обороны Украины, следует из совместного с Германией, Румынией, Италией и Нидерландами заявления, которое опубликовал Белый дом.

«Мы благодарны <...> инициативе «Немедленные действия по противовоздушной обороне» (Immediate Action on Air Defense (IAAD), была запущена Германией в апреле 2024 года. — РБК), партнеры по которой обязались выделить свыше $1 млрд для поддержки противовоздушной обороны Украины», — говорится в публикации.

Киев также получит четыре дополнительных зенитно-ракетных комплекса Patriot и систему SAMP-T от Италии. В ближайшие месяцы союзники намерены предоставить Украине такие системы ПВО, как NASAM, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

The Wall Street Journal пишет, что высокопоставленные официальные лица США и Европы во время открытия саммита НАТО 9 июля отметили трудности при производстве вооружений для Украины. По информации газеты, Пентагон и многие оборонные компании признали, что их ранние оценки насчет того, как быстро они смогут увеличить производство достаточного для Киева количества оружия, были слишком оптимистичными.

Россия осуждает военную и финансовую помощь Украине. Кремль отмечал, что новые поставки оружия Киеву не изменят динамику в зоне боевых действий.