Николя Саркози сократили срок заключения

Дело против Саркози связано с финансированием его предвыборной кампании 2012 года, на которую он потратил в два раза больше допустимой по закону суммы

Николя Саркози (Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters)

Апелляционный суд Парижа сократил приговор бывшему президенту Франции (2007–2012) Николя Саркози по делу о финансировании его предвыборной кампании в 2012 году до шести месяцев тюремного заключения, сообщает France 24.

Первоначально, в 2021 году, Саркози приговорили к одному году лишения свободы, разрешив отбывать срок дома, но с электронным браслетом. Апелляционный суд решил сократить этот срок на полгода. При этом экс-президенту дали еще шесть месяцев условного заключения.

Речь идет о «деле Бигмалиона». Так называется пиар-агентство, обслуживавшее избирательную кампанию 2012 года, в которой Саркози принимал участие как кандидат от партии «Союз за народное движение». Прокуроры утверждают, что политик потратил почти €43 млн на свою кампанию 2012 года, что почти вдвое превышает разрешенные €22,5 млн (Франция устанавливает строгие ограничения по расходам на избирательную кампанию).

Чтобы скрыть перерасход средств, агентство Bygmalion выставило фальшивые счета на оплату услуг предвыборному штабу партии на сумму €10 млн, но, как выяснило следствие, в действительности эти услуги оказаны не были. За время следствия сумма перерасхода выросла почти в два раза.

Вместе с Саркози виновными были признаны еще 13 человек. Экс-президент свою вину не признал. Доказать, что организацией схемы руководил политик, следствию не удалось.