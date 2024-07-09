МИД пообещал асимметричный ответ на запрет российских СМИ в Черногории

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Россия примет асимметричные меры в ответ на запрет вещания некоторых российских СМИ в Черногории, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Расцениваем очередной выпад черногорского правительства как враждебный акт неприкрытой цензуры <...> Эти недружественные действия не останутся без асимметричного ответа», — говорится в комментарии на сайте МИДа.

Захарова утверждает, что такое решение Черногории призвано придать «видимость законности грубейшим нарушениям медиасвобод» и что эта страна готова продолжать курс на «подрыв демократических основ своего общества и государства, лишать собственных граждан права на доступ к информации», чтобы угодить «трансатлантической повестке».

Агентство по электронным СМИ Черногории предписало не позднее 10 июля полностью прекратить вещание двух десятков российских СМИ, среди которых «Первый канал», «Россия 1», RT, «Спутник», НТВ, РЕН ТВ и другие. Такое решение подразумевает запрет на спутниковую и кабельную трансляцию их контента, а также любого иного способа его распространения, в том числе в интернете.

17 мая Совет Европейского союза запретил вещание Voice of Europe, «РИА Новости», «Известий» и «Российской газеты» на территории ЕС. Брюссель счел, что эти СМИ находятся под контролем российских властей и играют роль в продвижении и поддержке военной операции России на Украине, «а также в дестабилизации соседних стран». В ответ на это МИД России запретил вещание 81 европейского СМИ.

Власти России неоднократно называли западные санкции незаконными.