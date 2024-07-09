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Военная операция на Украине ,  
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Глава Ахтубинского района сообщил о 20 сбитых украинских дронах

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Территорию Ахтубинского района Астраханской области утром 9 июля пытались атаковать 20 украинских беспилотников, сообщил в своем телеграм-канале глава района Владимир Михед.

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Фото:Nathan Howard / Reuters

Целью ВСУ были объекты инфраструктуры, написал Михед. «Атака противника с применением более 20 БПЛА была успешно отражена», — уточнил он.

Отбить атаку удалось благодаря тому, что местные жители вовремя сообщили в профильные службы «о летящих объектах», отметил Михед.

В результате попытки утренней атаки никто не пострадал, разрушений нет, добавил глава района.

В ночь на 9 июля в Астраханской области сбили пять беспилотников. Позже Минобороны сообщило о трех сбитых над регионом украинских дронах. По данным ведомства, вторая атака на территорию области произошла в период с 8:20 по 10:30 мск.

Теги
Астраханская область ВСУ БПЛА ПВО спецоперации инфраструктура
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