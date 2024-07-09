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Политика ,  
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Моди пригласил Путина посетить Индию в 2025 году

Нарендра Моди и Владимир Путин
Нарендра Моди и Владимир Путин (Фото: Евгения Новоженина / Reuters)

Премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил российского президента Владимира Путина сделать ответный визит в 2025 году, говорится в совместном заявлении лидеров по итогам посещения Москвы индийским премьером.

Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Путин и Моди в совместном заявлении призвали к диалогу по Украине
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Владимир Путин и&nbsp;Нарендра Моди

Моди поблагодарил российского главу за гостеприимство и «пригласил президента Путина посетить Индию в следующем году для участия в XXIII ежегодном российско-индийском саммите», — следует из заявления.

Моди и Путин также подчеркнули необходимость в урегулировании конфликта на Украине с помощью диалога.

9 июля в Кремле состоялась встреча Владимира Путина и Нарендры Моди, во время которой индийский премьер принял приглашение российского президента на саммит БРИКС в Казани осенью 2024 года. Ранее Путин в своем обращении к собеседнику отметил, что будет рад видеть его на саммите.

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Нарендра Моди Владимир Путин Индия заявление приглашение
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Моди Нарендра фото

Моди Нарендра

премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
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