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Политика ,  
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В Кремле началась встреча Путина и Моди

Нарендра Моди
Нарендра Моди (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди начали встречу в Кремле.

Моди прибыл в Москву днем 8 июля. Это его первый после переизбрания заграничный визит.

Перед вылетом индийский премьер опубликовал заявление на сайте, где указал, что «с нетерпением» ждет «возможности рассмотреть все аспекты двустороннего сотрудничества [со своим] другом президентом Владимиром Путиным».

Во время визита, который продлится 8–9 июля, Моди собирается обсудить «различные региональные и глобальные вопросы».

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