Журнал Nature потребовал от авторов публикаций не упоминать работу в МФТИ

Алексей Кавокин (Фото: Максим Богодвид / РИА Новости)

Российский физик Алексей Кавокин не мог опубликовать статью в британском научном журнале Nature, пока не убрал упоминание о том, что работает в Московском физико-техническом институте (МФТИ).

Об этом Кавокин, который занимает должность директора Международного центра теоретической физики МФТИ, рассказал ТАСС.

По словам Кавокина, недавно его работу приняли для публикации в Nature Physics, но для этого пришлось убрать аффилиацию МФТИ (упоминание о своей принадлежности к институту. — РБК).

«Статья в итоге вышла, однако мне пришлось убрать упоминание МФТИ и воспользоваться тем, что в тот момент у меня еще была «китайская» аффилиация», — рассказал ученый. О том, что в противном случае статья не выйдет, физику в «самый последний момент» написал редактор.

Схожие ситуации происходят и с другими отечественными исследователями, отметил Кавокин. К ним относится случай профессора «Сколтеха» Артема Оганова. Из-за санкций со стороны Международного геологического союза ему пришлось отказаться от чтения лекции на Международном геологическом конгрессе.

В ноябре 2021 года Министерство торговли США внесло МФТИ в санкционный список. Причиной наложения санкций на институт назвали разработку военной продукции для военного заказчика.

Тогда кроме МФТИ в список включили компании из КНР и Пакистана. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов заявил РБК, что удивлен такому шагу со стороны США. По его словам, среди заказчиков исследований и прикладных разработок МФТИ выступают многие коммерческие и государственные структуры как в России, так и за рубежом.