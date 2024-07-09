Путин и Моди приехали на ВДНХ

Владимир Путин и Нарендра Моди приехали в павильон «Атом» на ВДНХ

Владимир Путин и Нарендра Моди (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на ВДНХ в Москве, чтобы посетить павильон «Атом», сообщил телеведущий Павел Зарубин, сопровождающий политиков.

Путину и Моди провели совместную экскурсию по павильону «Росатома».

В справочных материалах, подготовленных к посещению Путиным и Моди павильона «Атом» на ВДНХ, утверждается, что новое направление корпорации — атомные электростанции малой мощности. «В апреле 2024 года партнерам из Индии была представлена информация о решениях госкорпорации «Росатом» в области плавучих АЭС», — отметили в компании.

Как сообщили в пресс-службе «Росатома», в марте 2026 года планируется запустить третий энергоблок АЭС «Куданкулам» в Индии. «Российские и индийские атомщики осуществляют проект по сооружению одновременно четырех блоков», — уточнили в корпорации.

8 июля Моди прилетел с официальным визитом в Москву. Он провел с Путиным содержательную неформальную беседу, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Общение длилось около трех часов, добавил он.

У Путина и Моди запланирована еще одна беседа — на этот раз в узком составе, «хотя состав будет достаточно широкий с обеих сторон», отметил Песков. После нее состоится «достаточно важное протокольное мероприятие» и российско-индийские переговоры в формате официального завтрака с участием больших делегаций с обеих сторон.