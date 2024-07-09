В Кремле раскрыли подробности неформального общения Путина и Моди

Владимир Путин и Нарендра Моди (Фото: Гавриил Григоров / Sputnik / Reuters)

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели содержательную неформальную беседу, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передал корреспондент РБК.

Он уточнил, что общение длилось «около трех часов». «Путин прообщался с Моди в неформальной обстановке, было достаточно содержательное общение, общались один на один», — уточнил Песков.

Во вторник, 9 июля, официальный визит Моди продолжается. Высокопоставленные гости посетят павильон «Атом» на ВДНХ, а затем отправятся в Кремль, добавил пресс-секретарь.

У Путина и Моди запланирована еще одна беседа — на этот раз в узком составе, «хотя состав будет достаточно широкий с обеих сторон», продолжил Песков.

После состоится «достаточно важное протокольное мероприятие», а затем последуют российско-индийские переговоры в формате официального завтрака, где ожидаются присутствие больших делегации с обеих сторон и доклады руководителей профильных ведомств, заключил представитель Кремля.

Моди приехал в Россию с двухдневным визитом, с 8 по 9 июля. Для индийского премьера это первая зарубежная поездка после его переизбрания.

По прибытии в Москву Моди написал на русском в социальных сетях, что Индия ждет «дальнейшего углубления особого и привилегированного стратегического партнерства» между странами.