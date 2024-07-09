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Политика ,  
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Центр подготовки снайперов построят под Владивостоком

Фото: Сергей Булкин / Global Look Press
Фото: Сергей Булкин / Global Look Press

Центр подготовки снайперов «Восток» появится в Надеждинском районе под Владивостоком, сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

«Центр снайпинга будет готовить специалистов для стрельбы на дальние и сверхдальние дистанции более двух километров», — говорится в сообщении.

Снайперов будут готовить инструкторы с боевым опытом. Также на территории будущего центра будут организованы детские и юношеские военно-патриотические программы, спортивные военно-прикладные мероприятия, добавил глава региона.

По словам Кожемяко, решение о создании центра было принято во время рабочей поездки в Приморский край заместителя председателя правительства РФ — полномочного представителя президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

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Фото:Илья Питалев / РИА Новости

В 2023 году Трутнев заявил, что всеобщая военная подготовка необходима, когда Россия «испытывает мощное санкционное давление» и «обстрелам подвергаются десятки городов». По мнению полпреда, в том, что касается воспитательной и патриотической работы, «за последние три десятилетия накоплено немало проблем и ошибок»; помимо того, в России «происходила деградация» системы военной подготовки.

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Владивосток снайперы учебный центр Олег Кожемяко Юрий Трутнев
Юрий Трутнев фото

Юрий Трутнев

вице-премьер — полпред президента в ДФО
1 марта 1956 года
Олег Кожемяко фото

Олег Кожемяко

губернатор Приморского края
17 марта 1962 года
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