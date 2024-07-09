Песков переадресовал Минобороны вопрос об обучении военных из КНДР

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За подробной информацией о визите делегации северокорейских военных для обучения в России нужно обращаться не в Кремль, а в Министерство обороны. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на просьбу журналистов рассказать подробнее о цели и программе визита северокорейских военных, передает корреспондент РБК.

Ранее о поездке военной делегации курсантов из КНДР в Россию сообщило южнокорейское агентство Yonhap.

«Тема, затронутая вами, касается военного ведомства, поэтому лучше обращаться туда», — ответил Песков на вопрос, куда и с какой целью направляется делегация северокорейских военных курсантов.

«Я же могу сказать и подтвердить лишь одно: действительно, в развитие тех договоренностей, которые были достигнуты по результатам недавнего визита президента Путина в Пхеньян, мы намерены и дальше развивать и углублять наши отношения во всех возможных сферах с одним из наших ближайших соседей Северной Кореей», — продолжил пресс-секретарь.

Речь идет о делегации Корейской народной армии во главе с ректором военного университета Ким Кум Чхолем, которая направлена в Россию с образовательными целями. По сообщению южнокорейского агентства Yonhap, она отбыла в Россию в понедельник, 8 июля. О подробностях визита в материале информации не было.

Во время визита в КНДР в июне 2024 года Путин подписал с северокорейским лидером Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Документ должен стать основой «отношений на длительную перспективу» между Москвой и Пхеньяном, заявил тогда российский президент.