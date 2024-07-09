Обвиняемый рассказал, зачем преследовал и расстрелял мужчину в Москве

Фото с места преступления (Фото: moscowproc / Telegram)

Обвиняемый в убийстве скейтера Константина Балишанского заявил, что был знаком с погибшим и убил его из личной неприязни. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Мужчине предъявлено обвинение сразу по трем статьям: ст. 105 УК (убийство), ст. 222 УК (незаконный оборот оружия) и ст. 317 УК (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа).

С момента задержания он находился в больнице, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

В прокуратуре также добавили, что для обвиняемого проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

6 июня 2024 года мужчина открыл стрельбу на улице Алексея Свиридова в Москве. Злоумышленник несколько раз выстрелил в 34-летнего мужчину — пять пуль попали в его тело. Стрелок попытался скрыться и был задержан, хотя оказал вооруженное сопротивление.

СМИ сообщили, что открывшего стрельбу ликвидировали при задержании, но Следственный комитет позже уточнил, что мужчина выжил, хотя был ранен. В МВД заявили, что речь идет о заказном убийстве.

По сведениям Shot, обвиняемый — 35-летний Андрей Демин. RT пишет, что Балишанский входил в команду Nike SB, которая набирала лучших скейтеров по всему миру, и был топовым скейтером российского подразделения команды.